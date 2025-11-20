Recién llegado a Turquía, Mauro Icardi compartió con sus seguidores de Instagram un romántico gesto que tuvo con su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Nada de películas pochocleras ni de fútbol europeo: Icardi tenía todo listo para ver “La hija del fuego”, la serie protagonizada por su pareja: “Maratón con mi amor”, escribió, acompañado por un emojis de pochoclos, claqueta de cine y una casita. Y, como broche, el nombre de ella coronado con un emoji de fuego.

Un guiño divino para algunos, una jugada marketinera perfecta para otros, mientras siguen dejando en claro que su noviazgo avanza a paso firme.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ NO IRÁ AL CASAMIENTO DE NICO CABRÉ Y ROCÍO PARDO: EL MOTIVO DETRÁS DE SU INESPERADA AUSENCIA

La cuenta regresiva para la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya está en marcha, pero en las últimas horas surgió un dato explosivo que involucra directamente a Eugenia “la China” Suárez, madre de la hija del actor, Rufina. Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la actriz no asistirá al casamiento, y la razón estaría lejos de ser casual.

“¿Vieron que la China no va al casamiento de Cabré? Es muy tóxico lo de la China. Como Mauro Icardi no puede dejar Estambul para venir al casamiento, que es ahora en los primeros días de diciembre, habían confirmado la presencia, pero al final ella se bajó”.

La conductora del programa de América aseguró que la decisión de la China responde a una dinámica repetida: “Ella es como que sola no viene. Es muy tóxico”, lanzó, picante. Y cerró: “Parece que mandaron un regalo caro. Está bien”.

Foto: Instagram (@nicolascabre80)