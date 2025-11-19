La China Suárez voló este martes por la noche rumbo a Turquía, y lo hizo sin la compañía de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. La decisión sorprendió a muchos, ya que la adolescente había decidido vivir con su mamá en Estambul.

Sin embargo, hay un motivo que lo explica todo y tiene que ver con un momento muy especial para su papá, Nicolás Cabré. “Es el casamiento del padre, entonces hasta que sea el casamiento de Nicolás se queda en Buenos Aires, no se vuelve con la China”, contó Yanina Latorre en SQP, dejando en claro que la adolescente tendrá un rol protagónico en la boda.

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

La convivencia entre la China y Rufina en Estambul fue una decisión consensuada. El propio Nico Cabré explicó en varias entrevistas que su hija le pidió mudarse con su mamá y él aceptó, priorizando el deseo de la adolescente. Así, Rufina se instaló en Turquía junto a la actriz, mientras que sus hermanos menores, Magnolia y Amancio, permanecen con Benjamín Vicuña.

Mientras tanto, la China Suárez viajó a Turquía con Mauro Icardi, quien debe sumarse al Galatasaray en medio de rumores de conflicto con algunos dirigentes de ese club. La actriz y el futbolista continúan apostando a la relación a la distancia, mientras cada uno cumple con sus compromisos familiares y laborales.

Porsu parte Latorre reveló que Amancio y Magnolia se quedaron en Buenos Aires ya que deben finalizar su año lectivo en Argentina, tal como estaba estipulado. “La China le había propuesto cortar con la cuota alimentaria a cambio de dejarlos irse con ella a Turquía y él se negó. Estuvo vivo porque después le van a decir que vendió a sus hijos po 3000 dólares o no sé cupanto paga”, agregó la conductora.

Fotos: Instagram y captura El Nueve

“Ella se fue a instalar a otro país con un hombre que puede llegar a jugar cinco años más ahí y él dice ‘¿por qué mis hijos tiene que cambiar su centro de vida por el novio de la madre?’. No hubo arreglo esta semana entre los abogados ni con los viajes ni con las fiestas. Los chicos van a quedar hasta diciembre a cargo de él para terminar la clases. No se sabe si van a volver a Estabul en diciembre ni a qué colegio van a ir el año próximo", agregó Yanina.

