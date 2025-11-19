Juariu volvió a encender las redes sociales con un hallazgo que promete traer cola. La especialista en rastrear movimientos digitales de los famosos encontró una vieja interacción de Mauro Icardi hacia Eugenia “la China” Suárez, que data del 25 de noviembre de 2019.

“Lo que acabo de encontrar”, anunció primero en una historia de Instagram, anticipando el bombazo. De inmediato mostró una captura de un informe de Intrusos donde se veía que Icardi había likeado una publicación de la China, años antes del estallido del Wandagate.

“Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, lanzó Juariu, filosa, sorprendida por la anticipación digital del futbolista. Y en otra placa, redobló la apuesta: “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, analizó, dejando en claro que para ella no se trataba de un hecho aislado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

Y como si eso fuera poco, cerró con una pregunta que hizo estallar a sus seguidores:“¿Lo habrá visto Wanda Nara en ese momento?”

EL FILOSO ANÁLISIS DE SABRINA ROJAS AL HABLAR DE LA NUEVA VIDA DE LA CHINA SUÁREZ

Sabrina Rojas no se guardó absolutamente nada y disparó un filoso análisis y sin filtro sobre Eugenia “la China” Suárez en Pasó en América. La conductora, siempre picante, habló de los cambios en la vida de la actriz desde que está en pareja con Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando Sabrina cuestionó las versiones que sugerían intereses económicos detrás de algunas decisiones de la China: “No, yo no creo que busque plata. Para mí se enamoró. Para mí es cholula, más que buscar plata”, comenzó diciendo en vivo.

Ese comentario dio pie a un debate sobre los distintos vínculos amorosos de la actriz: “Ella quiere cantar y busca un cantante, entonces está con Rusherking. Ella quiere ser una actriz más seria y se casa con Benjamín Vicuña que la lleva a Europa”.

Foto: Captura (América)

“Ahora quiere ser Wanda Nara”, siguió, tajante con su postura. Y cerró: “Yo pensé que ella tenía un perfil muchísimo más bajo, que iba a ser todo lo contrario a Wanda. Con buen gusto, pero hace lo mismo”.