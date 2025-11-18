Mientras la situación judicial con Mauro Icardi sigue en el centro de la escena, Wanda Nara decidió enfocarse en lo que más la conmueve: el tiempo con sus hijas. Y así lo mostró en un posteo que compartió en sus redes, revelando qué fue lo primero que hizo después de que el futbolista le dejara a las nenas.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó una historia desde su camarín, decorado con varias fotos suyas en blanco y negro, donde se la ve compartiendo una merienda casera con -al menos- una de sus nenas, que incluyó copitas dulces, crema, chocolate y una mini celebración improvisada que marcó el reencuentro.

“Merienda en el camarín de mamá”, escribió Wanda el posteo que subió a Instagram Stories, junto a emojis que representaban el tierno momento madre-hija, mientras mostraba las manos de ambas sosteniendo los vasitos del postre.

El gesto, simple pero lleno de intimidad, llegó justo después de la audiencia por la restitución de las niñas, a la que Icardi asistió personalmente y que generó un gran revuelo mediático.

DIEGO PALOMBO ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA AUDIENCIA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: “NO ESTABAN CITADOS”

En medio de un clima cargado de tensiones y versiones cruzadas, Diego Palombo, el abogado de Wanda Nara, habló brevemente tras la esperada audiencia por la restitución de las niñas, realizada este martes y a la que sí asistió Mauro Icardi, quien incluso decidió postergar una semana su regreso a Turquía para poder estar presente y pasar más tiempo con sus hijas.

Acompañado por su abogada Elba Marcovecchio, Icardi llegó al encuentro dispuesto a avanzar en un acuerdo con su ex, mientras que Wanda optó por no presentarse en persona y delegó la representación en Palombo, quien llevó adelante una serie de reclamos en nombre de la conductora de MasterChef Celebrity, en un marco donde incluso sobrevolaron los reproches derivados de la reciente entrevista de Eugenia “la China” Suárez con Moria Casán.

A la salida de tribunales, el letrado se mostró prudente y evitó dar precisiones sobre lo sucedido durante la audiencia: “No puedo hablar chicos, perdón”, lanzó ante las cámaras de El Diario de Mariana, dejando en claro el hermetismo que rodea el caso.

Consultado sobre la versión que aseguraba que uno de los escritos presentados había sido elaborado con inteligencia artificial, el letrado lo desestimó con firmeza: “Preguntale al que lo dijo, yo no lo dije”.

Además, aclaró que la presencia de Icardi no era obligatoria: “No, no estaban citados”, respondió cuando le preguntaron si era necesario que el futbolista asistiera para tratar temas cruciales sobre las niñas.

Sin diálogo todavía con Wanda ni con el abogado Nicolás Payarola respecto a los pasos a seguir, Palombo cerró la nota confirmando que, por ahora, no hay definiciones concretas: “No tengo nada más para decir, todavía no hay una nueva audiencia”.