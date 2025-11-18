En El Diario de Mariana aseguraron que Mauro Icardi dejó a sus hijas con Wanda Nara en el Chateau Libertador. “Esto acaba de pasar ahora, fue él en persona, acompañado por sus abogadas, las dejó en el Chateau Libertador”, detalló Guido Záffora.

Según informó el periodista en el ciclo de América, la decisión se dio porque el futbolista debe regresar a Estambul, donde juega para el Galatasaray: “Se vuelve a Turquía en las próximas horas en un vuelo de línea, no en privado porque el privado le dan para temas de salud”.

Mauro Icardi.

Si bien el deportista logró reencontrarse con sus nenas después de meses de estar sin contacto, el clima con la conductora volvió a calentarse luego de que la China Suárez diera entrevistas en los programas de eltrece Otro Día Perdido y La Mañana Con Moria con la participación de Icardi.

EL PEDIDO ESPECIAL DE WANDA NARA PARA LAS FIESTAS

La gran incógnita que atraviesa a la familia es dónde pasarán las fiestas y según informó este martes Mariana Fabbiani en su ciclo de América, Wanda Nara habría hecho un pedido especial en la última audiencia judicial.

“Es información relacionada con lo que sucedió en la audiencia del día de hoy, aparentemente Wanda habría pedido pasar la Navidad con sus hijas”, dijo la conductora y Záffora sumó: “Y Año Nuevo con Mauro, pero eso está peligrando”.

