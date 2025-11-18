Pasó casi un año desde que Wanda Nara desafió a la Justicia cuando se sentó en el living de Susana Giménez a hablar intimidades sobre sus hijas, pese a la acción de amparo que había interpuesto Mauro Icardi, y finalmente llegó el momento en que la conductora de MasterChef Celebrity pague las multas correspondientes.

“La primer multa que quedó firme es por 10 millones de pesos”, y fue por la entrevista ante la diva cuando “no se podía hablar de las hijas, no se podía exponer a las hijas y no se podía hablar de Mauro Icardi”, contó Angia Balbiani.

La demora en saldar apercibimiento económico a favor del Hospital Ricardo Gutiérrez fue debido a las apelaciones que presentó Wanda.

Wanda Nara desplegó audacia. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

“Las otras dos tienen un monto de 50 millones de pesos” cada una, aclaró la panelista de Puro Show en alusión a la sanción que había establecido por Adrián Jorge Hagopián, y que ahora fueron confirmadas por instancias superiores.

Qué pasa si Wanda Nara no paga las multas

“Las tiene que pagar, sino la van a embargar”, enfatizó Balbiani sobre Wanda.

Ahí detalló: “Son 110 millones de pesos entre las tres. Son más o menos 76 mil dólares, que si nos ponemos a pensar en la cuota alimentaria que adeuda a Mauro Icardi sería la mitad”.

China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Movilpress)

“Y no solamente tiene que pagar eso, sino que también tiene que pagar los intereses”, cerró Angie en relación a la batalla que Wanda Nara postergó a más no poder, pero que terminó perdiendo frente a Mauro Icardi.