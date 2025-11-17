La noche del sábado quedó marcada como uno de los eventos musicales más importantes del año: Oasis regresó a Buenos Aires después de dieciséis años y el Estadio Monumental se convirtió en el punto de encuentro de miles de fanáticos, entre ellos numerosas figuras del espectáculo.

Con la expectativa puesta en este reencuentro tan esperado, celebridades locales e internacionales no quisieron perderse el show que reunió a los hermanos Gallagher nuevamente frente al público argentino.

Wanda Nara fue otra de las celebridades que se mostró fascinada por el espectáculo. Primero reaccionó sorprendida al show de drones que la banda desplegó en la previa, una intervención que iluminó el cielo porteño con el icónico logo de Oasis.

De Wanda Nara a Luciana Salazar: los famosos disfrutaron del histórico show de Oasis en River | Créditos: Instagram

FAMOSOS ARGENTINOS FUERON A VER A OASIS

Entre las más entusiasmadas estuvo Luciana Salazar, quien grabó buena parte del recital desde la tribuna. Más tarde, se filmó cantando y mostró su look para la noche: un sombrero negro de ala curva que caía sobre su pelo rubio y lacio, y una prenda de tirantes oscuros con textura brillante, un estilo glam que acompañó la noche rockera.

Facundo Pieres también dijo presente. El polista y expareja de Zaira Nara compartió una foto junto a dos amigos a metros del campo de juego, disfrutando del reencuentro con una de las bandas más influyentes del britpop. Melody Luz, por su parte, vivió el recital desde un costado mucho más emocional. En sus redes escribió: “Lo que sería cumplir un sueño”, reflejando la emoción de ver a Oasis en vivo por primera vez.

Algunos, incluso, aprovecharon la ocasión para disfrutarla en pareja. Matías Martin asistió al Monumental acompañado por su novia, Paloma Cavanna, compartiendo la experiencia entre canciones históricas y un estadio colmado.