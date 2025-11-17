La vuelta de Oasis a la Argentina fue mucho más que un recital: fue un acontecimiento generacional. Después de 16 años de espera, la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher volvió a pisar un escenario nacional y lo hizo en un Monumental repleto.

La primera fecha de la gira Live’25 convocó a miles de fanáticos que, desde temprano, coparon River Plate con la adrenalina propia de los grandes regresos.

El clima previo se vivió tanto afuera como adentro del estadio. Desde las primeras horas de la tarde, los seguidores comenzaron a poblar las inmediaciones del Monumental, compartiendo en redes los nervios, la ansiedad y la emoción por ver nuevamente a la banda británica.

Adentro, los cánticos marcaban el pulso del estadio: olas de saltos, aplausos y voces al unísono dejaron en claro que el público local estaba listo para una noche histórica.

Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Videos, fotos y mensajes inundaron las plataformas, reforzando la expectativa que rodeaba el regreso de Oasis. Sin embargo, entre tanta euforia, apareció un debate inesperado: ¿estuvo apagado el público argentino?

En la red social X, algunos usuarios afirmaron que la multitud —unas 85.000 personas— se mostró menos enérgica de lo habitual.

EL ELOGIO DE LIAM GALLAGHER AL PÚBLICO ARGENTINO TRAS UNA NOCHE HISTÓRICA EN EL MONUMENTAL

Rápidamente, otros salieron a responder. Entre ellos, una fanática italiana llamada Adele, que no tardó en viralizar su opinión: “¿Por qué la gente se queja de que la multitud estaba muerta anoche? Me quedé despierta hasta las cuatro de la mañana para ver al público más bíblico del mundo y Liam Gallagher lo confirmó. No sean idiotas. Vamos, Argentina”, escribió junto a un video en el que se veía al estadio estallando en uno de los momentos más intensos del show.

Liam Gallagher celebró al público argentino después del primer show: “Son únicos”. Crédito: X

Su comentario llegó nada menos que a los ojos de Liam Gallagher, que decidió intervenir para zanjar la discusión. Desde su cuenta oficial, el músico —famoso por su franqueza y temperamento— respondió con contundencia: “Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho.”

Con esa frase, el artista de 53 años puso fin al debate y reafirmó lo que los fanáticos locales sienten desde siempre: la conexión entre Oasis y la Argentina es única. La respuesta de Liam se viralizó en segundos y los comentarios celebrando el fervor nacional se multiplicaron.