La noche que parecía imposible finalmente se dio: Oasis volvió a la Argentina y deslumbró en un Monumental repleto, donde 85.000 personas estallaron en un pogo inolvidable mientras coreaban los hits que marcaron a varias generaciones.

La banda británica abrió el primero de sus shows en Buenos Aires en el marco de la gira Live ’25, en su reencuentro con el público local después de más de una década y media.

Desde temprano, los fans coparon cada rincón del estadio de River Plate, entre banderas, bengalas, emoción y lágrimas contenidas. La entrada al escenario con “Hello” desató la euforia total, dando inicio a un recorrido musical plagado de nostalgia y adrenalina.

Entre los momentos más celebrados se destacaron las interpretaciones de “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Live Forever”, “Supersonic”, “Morning Glory”, “Slide Away”, “Rock ’n’ Roll Star” y “Champagne Supernova”, entre más de 20 canciones que hicieron vibrar al estadio durante una noche inolvidable.

Al final de Whatever, Oasis hizo un guiño a sus referentes musicales, The Beatles, agregando un fragmento de Octopus’s Garden al himno musical de los hermanos Gallagher.

🌟 El homenaje a Maradona que emocionó al público

Uno de los instantes más emotivos llegó durante “Live Forever”, cuando la imagen de Diego Maradona apareció en la pantalla central del escenario, generando una ovación atronadora que combinó música, fútbol e historia argentina. Un gesto que reafirma el vínculo especial entre Oasis y la cultura nacional.

Además, Liam —siempre fiel a su estilo— lanzó una frase que hizo reír a todos al mencionar la prohibición de alcohol dentro del estadio: “Son los número uno… incluso sin alcohol”, disparó entre aplausos.

🎤 El abrazo de los Gallagher: el momento más esperado

El cierre del show quedó grabado en la memoria colectiva: tras “Champagne Supernova”, Liam y Noel Gallagher se abrazaron sobre el escenario, gesto que provocó lágrimas, gritos y la sensación de estar presenciando un capítulo histórico.

🥂 Famosos presentes en la noche épica

El show también fue punto de reunión de celebrities locales e internacionales, entre ellas:

Wanda Nara

Luciana Salazar

Matt Smith (The Crown, House of the Dragon)

Facundo Pieres

Melody Luz

Matías Martin

RICHARD ASHCROFT TELONEÓ A OASIS CON SUS MEJORES TEMAS Y TAMBIÉN RINDIÓ HONOR A DIEGO MARADONA

La llegada de Oasis a la Argentina en el marco de su gira mundial no solo convocó a miles de fanáticos ávidos de revivir los himnos del britpop, sino que también dejó uno de los momentos más emotivos de la noche gracias a Richard Ashcroft, frontman de The Verve, encargado de abrir el show.

Con su inconfundible presencia escénica, Ashcroft hizo estallar el estadio antes de la salida de los Gallagher, pero el punto más alto de su set llegó cuando decidió rendirse ante la pasión argentina invocando a su máximo ídolo: Diego Armando Maradona.

En un gesto que cruzó música, cultura y sentimiento nacional, dedicó la histórica “Bittersweet Symphony” al Diez, provocando una respuesta instantánea: ovación ensordecedora, emoción colectiva y un Monumental convertido en coro.

La escena selló una conexión profunda entre el rock británico y el fervor argentino, reforzando la idea de que en nuestro país música y fútbol son dos pasiones inseparables. Un momento épico que quedó grabado en la memoria del público y elevó la noche más allá del show principal.

Las redes se llenaron de posteos desde la tribuna, videos del estadio explotando y mensajes que confirmaron lo evidente: Oasis sigue siendo una banda capaz de unir generaciones, romper récords y emocionar como la primera vez.

Con un segundo concierto programado, los fanáticos ya viven la cuenta regresiva para volver a corear sus himnos y revivir la magia.