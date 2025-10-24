Los fans de Oasis tienen una cita imperdible: la apertura oficial del Oasis Live ‘25 Fan Store, que llega a la Argentina antes del esperado regreso de la banda británica al país. El grupo se presentará los días 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate, con entradas completamente agotadas.

El fan store abrirá sus puertas el 1 de noviembre en el shopping Alto Palermo, a pocos pasos de la estación de subte Bulnes.

Será el único punto oficial en Argentina donde los seguidores podrán conseguir el merchandising exclusivo de Oasis Live ‘25.









El regreso de Oasis a la Argentina

Después de 16 años, Oasis vuelve a presentarse en Buenos Aires en el mismo estadio donde brindó su último show en el país. En 2009, más de 70.000 fans llenaron River Plate para despedir a la banda, tras sus recordadas actuaciones en Luna Park (1998) y Campo de Polo (2001 y 2006).

En 2025, el regreso de Oasis a la Argentina marca un reencuentro histórico con un público que los esperó por más de una década y media. Tanto Liam como Noel Gallagher han elogiado en numerosas ocasiones la pasión y la energía del público argentino, calificando sus conciertos en Buenos Aires como los más memorables de su carrera.

Visitá el Oasis Live ‘25 Fan Store

Las visitas serán sin turno previo, pero para evitar esperas se recomienda reservar tu ingreso anticipadamente en la página oficial de Oasis Seetickets.