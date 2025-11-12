La espera terminó: Liam Gallagher ya está en la Argentina y el furor por el regreso de Oasis se siente en cada rincón de Buenos Aires.

El cantante británico aterrizó en Ezeiza y, fiel a su estilo, se mostró cercano con los fanáticos que lo esperaron durante horas para darle la bienvenida.

Apenas salió del aeropuerto, Liam no dudó en acercarse a la gente, firmar discos, camisetas y sacarse fotos.

Las imágenes y videos del reencuentro se viralizaron en redes sociales y dejaron en claro que el vínculo entre la banda y el público argentino sigue intacto, a 16 años de su último show en el país.

Liam Gallagher ya está en Buenos Aires. Foto: X

El regreso más esperado: Oasis vuelve a River después de 16 años

La banda británica se presentará en el Estadio Monumental este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en el marco de la gira mundial “Oasis Live ‘25”. Se trata del regreso más esperado por los fans, después de la separación de los hermanos Gallagher en 2009.

La última vez que Oasis tocó en River fue en mayo de ese año, meses antes de la ruptura que marcó el final de una era.

Ahora, la expectativa es máxima: miles de personas agotaron las entradas y sueñan con volver a escuchar en vivo clásicos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

La incógnita sobre Noel y los rumores en Buenos Aires

Aunque Liam ya se mostró con los fans, Noel Gallagher todavía no apareció en público. La ausencia del mayor de los hermanos alimentó las especulaciones sobre un posible reencuentro arriba del escenario y también sobre la relación entre ambos.

Según trascendió, los Gallagher no se hospedarán en el mismo hotel para evitar roces y mantener la armonía durante la gira.

Liam Gallagher y un nuevo guiño a 15 días de los shows de Oasis en River: “Yo soy Argentina” | Créditos: capturas X

Liam Gallagher y un nuevo guiño a 15 días de los shows de Oasis en River: “Yo soy Argentina” | Créditos: capturas X

Fuentes cercanas a la producción aseguran que Noel se alojará en el Palacio Duhau, mientras que Liam eligió el Four Seasons. Además, circulan rumores sobre posibles recorridos por sitios turísticos y restaurantes porteños, aunque no hay confirmaciones oficiales.

Argentina, tierra de fanáticos: el país que más escucha a Oasis

El fenómeno Oasis en la Argentina no tiene comparación. Según datos de YouTube Charts, el país ocupa el octavo puesto global en reproducciones de la banda, con más de 42 millones de visualizaciones en el último año.

Solo la ciudad de Buenos Aires supera los 10 millones de reproducciones, ubicándose entre las diez ciudades con más oyentes del mundo.

Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River

La pasión local por la música británica y el legado de Oasis explican por qué el regreso de la banda es uno de los eventos musicales más importantes del año.

El Monumental promete vibrar con un público que ya está listo para cantar cada tema como si fuera la última vez.

Todo listo para la fiesta: River se prepara para dos noches históricas

Con la llegada de Liam y la cuenta regresiva en marcha, solo falta que se suban al escenario para que la fiesta sea completa.

Los fans argentinos, fieles como pocos, ya coparon las redes y las inmediaciones del estadio, listos para vivir dos noches que prometen quedar en la historia.

El regreso de Oasis a la Argentina no es solo un show: es el reencuentro de una generación con la banda que marcó su vida.

Y, como siempre, el público local está dispuesto a dejarlo todo para demostrar por qué Buenos Aires es una de las capitales mundiales del rock.