Cabutia relleno: el paso a paso de Maru Botana para que quede perfecto

El zapallo cabutia relleno se convirtió en una de las recetas más comentadas de las redes sociales gracias a una versión de Maru Botana que combina ingredientes simples con un resultado muy sabroso. La preparación aprovecha la dulzura natural del zapallo y la combina con langostinos, queso y verduras para lograr un plato completo.

La cocinera compartió el paso a paso en Instagram y explicó que una de las ventajas de esta receta es que puede adaptarse fácilmente a los gustos de cada familia. Aunque el relleno admite distintas variantes, la combinación que propone se destaca por su equilibrio de sabores y texturas.

Además de ser atractivo a la vista, el cabutia relleno tiene la ventaja de que se sirve en el propio zapallo, lo que simplifica la presentación y ayuda a conservar el calor de la preparación durante más tiempo.

Comensales 4 Ingredientes Un zapallo cabutia

zapallo cabutia 250 g langostinos

g langostinos Aceite de oliva

Cebolla blanca

Cebolla morada

Morrón rojo

Queso cuartirolo

Choclo cocido

Queso rallado

Restos de verduras para el caldo

Zapallo cabutia relleno con la receta de Maru Botana. Instagram @marubotana.

Procedimiento

Cortar el zapallo cabutia por la mitad y llevarlo al horno hasta que esté tierno. Mientras se cocina, preparar un sofrito con aceite de oliva, cebolla blanca, cebolla morada y morrón rojo picados. Pelar los langostinos y reservar las cáscaras. Con las cáscaras de los langostinos y algunos restos de verduras, preparar un caldo rápido para sumar sabor al relleno. Retirar la pulpa del zapallo cabutia una vez cocido. Mezclar la pulpa con el sofrito. Agregar un chorrito del caldo, queso cuartirolo en cubos, choclo cocido y los langostinos Integrar bien todos los ingredientes. Rellenar nuevamente las mitades del zapallo con la preparación. Cubrir con queso rallado. Llevar al horno hasta gratinar. Retirar y servir caliente.

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