Cabutia relleno: el paso a paso de Maru Botana para que quede perfecto

El zapallo cabutia relleno se convirtió en una de las recetas más comentadas de las redes sociales gracias a una versión de Maru Botana que combina ingredientes simples con un resultado muy sabroso. La preparación aprovecha la dulzura natural del zapallo y la combina con langostinos, queso y verduras para lograr un plato completo.
La cocinera compartió el paso a paso en Instagram y explicó que una de las ventajas de esta receta es que puede adaptarse fácilmente a los gustos de cada familia. Aunque el relleno admite distintas variantes, la combinación que propone se destaca por su equilibrio de sabores y texturas.
Además de ser atractivo a la vista, el cabutia relleno tiene la ventaja de que se sirve en el propio zapallo, lo que simplifica la presentación y ayuda a conservar el calor de la preparación durante más tiempo.
Ingredientes
- Un zapallo cabutia
- 250 g langostinos
- Aceite de oliva
- Cebolla blanca
- Cebolla morada
- Morrón rojo
- Queso cuartirolo
- Choclo cocido
- Queso rallado
- Restos de verduras para el caldo
Procedimiento
- Cortar el zapallo cabutia por la mitad y llevarlo al horno hasta que esté tierno.
- Mientras se cocina, preparar un sofrito con aceite de oliva, cebolla blanca, cebolla morada y morrón rojo picados.
- Pelar los langostinos y reservar las cáscaras.
- Con las cáscaras de los langostinos y algunos restos de verduras, preparar un caldo rápido para sumar sabor al relleno.
- Retirar la pulpa del zapallo cabutia una vez cocido.
- Mezclar la pulpa con el sofrito.
- Agregar un chorrito del caldo, queso cuartirolo en cubos, choclo cocido y los langostinos.
- Integrar bien todos los ingredientes.
- Rellenar nuevamente las mitades del zapallo con la preparación.
- Cubrir con queso rallado.
- Llevar al horno hasta gratinar.
- Retirar y servir caliente.
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