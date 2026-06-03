Los churros son un clásico de las meriendas argentinas y suelen aparecer acompañando un mate, un café o un chocolate caliente. Aunque muchas personas los compran en panaderías o locales especializados, también pueden hacerse en casa de manera sencilla, con pocos ingredientes y sin necesidad de conocimientos avanzados de cocina.

La versión que compartió Maru Botana ganó popularidad porque permite resolver una merienda casera en poco tiempo. La receta requiere apenas media hora entre la preparación de la masa y la cocción, por lo que resulta ideal para quienes buscan algo rico sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

El resultado son churros dorados, crocantes por fuera y tiernos por dentro. Además, se pueden servir simplemente con azúcar o acompañar con dulce de leche, chocolate derretido o crema pastelera para convertirlos en una opción todavía más tentadora.

Comensales 4 Ingredientes Una taza agua

taza agua 100 g manteca

g manteca Una taza harina

taza harina Una pizca sal

pizca sal 2 huevos

huevos Aceite para freír

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

En una cacerola, calentar el agua con la manteca hasta que hierva. Retirar del fuego y agregar la harina de una sola vez, mezclando enérgicamente con una cuchara de madera hasta obtener una masa homogénea. Incorporar uno a uno los huevos, batiendo enérgicamente hasta que la masa quede lisa y brillante. Colocar la masa en una manga con boquilla rizada y formar los churros sobre una placa en forma de espiral. Calentar el aceite en una sartén profunda y freír los churros hasta que estén dorados. Retirar los churros y escurrir sobre papel absorbente. Por último, espolvorear con azúcar

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