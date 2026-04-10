La llegada de las bajas temperaturas invita a volver a las comidas caseras, reconfortantes y llenas de sabor. En ese contexto, Jimena Monteverde compartió en La cocina rebelde una receta perfecta para la temporada: zapallo cabutia relleno, una propuesta simple, nutritiva y pensada para disfrutar en familia.

Durante el programa, la chef explicó paso a paso cómo preparar este plato que combina ingredientes accesibles con una técnica sencilla, ideal incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina.

“Ahora arranca la época del zapallo, calabaza, zapallito, y este zapallo cabutia es ideal porque lo podés hacer envuelto en la parrilla con papel aluminio entre las brasas, o lo ponés en el horno”, explicó la cocinera Jimena Monteverde.

La conductora destacó que uno de los secretos principales está en la cocción previa del zapallo. Según detalló, es preferible cocinarlo entero antes de cortarlo para evitar dificultades al manipularlo crudo.

“En el horno, siempre le hago unos agujeritos antes de llevarlo al horno y lo corto después, porque es muy difícil de cortar crudo”, señaló.

Jimena Monteverde explicó cómo preparar un zapallo cabutia relleno | Créditos: Captura El Trece

ZAPALLO CABUTIA RELLENO: LA RECETA DE JIMENA MONTEVERDE

La cocción requiere paciencia. La cocinera recomendó dar vuelta el zapallo a mitad del proceso para lograr un resultado parejo. “A mitad de la cocción, de 20 minutos, lo dan vuelta, y lo cocinan 15 más. Tarda bastante, y después van a mirar de qué lado se para mejor para ver dónde hacer el corte de la cabeza”, indicó.

Una vez listo, llega el momento de retirar las semillas y comprobar el punto exacto. “¿Saben cómo se dan cuenta cuando el zapallo está cocido? Porque cuando le ponen el relleno se te desarma todo, se rompe. Con el cuchillo lo van pinchando para ver si ofrece resistencia, no tiene que quedar blandito”, aclaró la conductora.

Jimena Monteverde explicó cómo preparar un zapallo cabutia relleno | Créditos: Captura El Trece

El relleno es el gran protagonista de la receta. Monteverde propuso aprovechar el propio interior del zapallo para potenciar el sabor del plato. “Voy a preparar un sofrito con el puré de zapallo que saqué de adentro, le agrego choclo, puede ser de lata o congelado, le agregamos un poquito de cebolla de verdeo fresca, queso crema y mixear todo para hacer una especie de salsita que se puede usar como fondue para mojar la carne”, detalló.

A esa base cremosa se suman más ingredientes que aportan textura y carácter. “Le pongo un poquito de cebolla también, mucho queso, rallado, cremoso, de todo, pimienta, sal y lo vamos a volcar dentro del zapallo. Es importante rellenar bien apretado todo y entre medio le meten unos dedos de queso”, agregó.