La Ciudad de Buenos Aires amaneció este lunes 8 de junio bajo un cielo cubierto y con lloviznas. Según el último informe del SMN, la temperatura se ubicó en 12,4°C durante las primeras horas de la mañana, con una humedad del 97% y visibilidad reducida a 7 kilómetros.

Clima, hoy 8 de junio en Buenos Aires (Foto IA)

Para el resto de la jornada se esperan lluvias fuertes durante la mañana, con probabilidades de precipitación de entre 70% y 100%. Por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que hacia la noche persistirían las lloviznas.

El viento soplará desde el sudeste entre 13 y 22 km/h, contribuyendo a mantener el ambiente fresco y húmedo. Además, el organismo anticipa una semana con temperaturas bajas, con mínimas que oscilarán entre los 9°C y los 12°C y máximas cercanas a los 16°C.