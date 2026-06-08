El velatorio de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari (77), llegó a su fin este lunes 8 de junio en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, luego de una masiva convocatoria que reunió a seguidores de todo el país.

Desde las 10 de la mañana del domingo, miles de personas comenzaron a acercarse al predio para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció el pasado viernes 5 de junio a los 77 años.

La despedida al Indio Solari (Foto: RS Fotos)

Durante la cobertura de Arriba América, el conductor Guillermo Favale informó que la magnitud de la despedida fue histórica: “Se estima que alrededor de un millón de personas estuvieron caminando por Avellaneda para despedir al Indio Solari”.

LA FAMILIA DEL INDIO SOLARI TOMÓ LA DECISIÓN

Desde el lugar, el cronista del noticiero confirmó además que la familia tomó la decisión de dar por concluido el homenaje público. “El velatorio ha terminado con aval de la familia. Ya no se podrá ingresar al Polideportivo José María Gatica a despedir al Indio”, señaló.

Las imágenes difundidas durante la madrugada y la mañana mostraron una multitud impactante. En el interior del predio se instaló la capilla ardiente donde descansó el féretro del músico, mientras que en los alrededores se formó una fila que llegó a superar las 15 cuadras.

La despedida al Indio Solari (Foto: RS Fotos)

Pese a la enorme concurrencia, las autoridades destacaron que la jornada transcurrió con normalidad. “No hubo incidentes. Se logró contener a una multitud”, señalaron desde la organización.

La despedida al Indio Solari quedará marcada como una de las convocatorias populares más grandes de la historia reciente de la música argentina.