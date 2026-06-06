La conmoción por la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari sigue generando un profundo impacto entre sus millones de seguidores. Mientras el mundo de la música, el espectáculo y la cultura popular continúa despidiéndolo, se conoció dónde será el velatorio que permitirá a sus fanáticos darle el último adiós.

Según informó el periodista Hernán Castillo a través de sus redes sociales, la ceremonia se realizará este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda, luego de que varias alternativas quedaran descartadas por distintos motivos.

“El Polideportivo Gatica en Villa Domínico terminaría siendo el lugar para el funeral del Indio después de que varios se pasaran la pelota”, escribió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Foto: Twitter (@HernanSCastillo) Por: Fabiana Lopez

En el mismo mensaje, Castillo detalló las dificultades que surgieron durante la organización del evento, teniendo en cuenta la enorme convocatoria que se espera por parte de los seguidores del histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De acuerdo con su información, Racing habría descartado la posibilidad de albergar la despedida por cuestiones de seguridad. Por otra parte, el estadio de Huracán tampoco pudo ser utilizado ya que la Ciudad de Buenos Aires no habría autorizado el evento.

Además, el periodista señaló que el Estadio Único de La Plata también fue evaluado como una posible sede, aunque las obras que actualmente se realizan en el predio impidieron avanzar con esa opción.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Incluso Arsenal de Sarandí apareció como una alternativa de último momento, pero finalmente la despedida se realizará en el Polideportivo Gatica, un espacio de gran capacidad y fácil acceso gracias a las numerosas líneas de transporte público que llegan hasta la zona.

La noticia movilizó a miles de fanáticos que ya comenzaron a organizarse para participar del homenaje y despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Hernán Castillo: “El Polideportivo Gatica en Villa Domínico terminaría siendo el lugar para el funeral del Indio después de que varios se pasaran la pelota”.

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MARIO PERGOLINI HOMENAJEÓ AL INDIO SOLARI EN OTRO DÍA PERDIDO: “TUVE EL PRIVILEGIO DE CONOCERLO”

La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando una profunda conmoción en el mundo artístico. Y una de las despedidas más emotivas llegó de la mano de Mario Pergolini, quien decidió abrir su programa Otro Día Perdido con unas sentidas palabras dedicadas al histórico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Visiblemente movilizado por la noticia, el conductor interrumpió el tono habitual del ciclo para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música nacional: “Me tengo que poner un poco serio porque hoy no es un día como cualquiera. A esta altura de la noche ya todo el mundo ha hablado, han escuchado que falleció un gran artista como el Indio Solari. Algo increíble, algo impensado”, expresó.

A la hora de definir el impacto que tuvo el músico en varias generaciones, Pergolini hizo una profunda reflexión: “Hay artistas que se escuchan y hay artistas que se sienten. El Indio es esa clase de artista”, afirmó.

Foto: Captura (eltrece)

“Creo que no hay generación de argentinos vivos en este momento que no entienda o que no haya sido atravesada por la música de Los Redondos o por la música del Indio”, agregó.

Para el conductor, incluso quienes nunca fueron fanáticos de su obra pueden dimensionar el fenómeno popular que representó: “Aquellos que no lo han atravesado porque no eran sus palos o porque no les gustaban, entenderán los grandes movimientos de personas que generó yendo a ver a Los Redondos primero y después siguiéndolo como solista por todo el país”, señaló.

Uno de los momentos más personales del homenaje llegó cuando Pergolini recordó su vínculo con el músico y la confianza que depositó en él a lo largo de los años: “Yo, la verdad, tuve el privilegio de conocerlo. Tuve también el honor de que me cediera su palabra cuando él nunca hablaba. La verdad que con eso me bendijo porque me puso en un lugar que a lo mejor ni me merecía ni debía estar”, contó.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Pergolini también destacó el lugar irrepetible que, a su criterio, ocupa Solari dentro de la cultura argentina: “Hace poco hablábamos de cuál sería el Olimpo de la música argentina. Solari para mí está en un Olimpo distinto por el tipo de música que hizo y por el tipo de popularidad que alcanzó, como ningún artista en la Argentina tuvo”, aseguró.

Sobre el final, el conductor se puso en la piel de los miles de fanáticos que hoy atraviesan el duelo por la partida de su ídolo: “Estoy seguro de que hay muchos que sienten que se les fue un amigo, alguien que cantó cosas que nadie les decía. Se emocionarán y habrán estado tristes con esta noticia”, concluyó.