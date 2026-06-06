Un audio tan inesperado como conmovedor salió a la luz en las últimas horas y tuvo como protagonistas a dos íconos argentinos: Carlos “Indio” Solari y Leo Messi.

El mensaje fue dado a conocer por el periodista deportivo Hernán Castillo y contiene las palabras que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota le dedicó al capitán de la Selección argentina, aunque nunca llegó a enviárselas personalmente.

“Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable”, se pudo escuchar en el audio que pasaron en LAM.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

“Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida”, agregó.

Sin embargo, el tramo final del mensaje fue el que más sorprendió a los fanáticos del fútbol: “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”, cerró el Indio, en una frase que hoy cobra especial fuerza de cara al próximo Mundial.

“Este es un audio que el Indio le quería enviar a través de una persona a Messi, pero le dio vergüenza. Le pareció como que por ahí Leo se iba a enojar, que era como desubicado”, cerró Karina Iavícoli en el ciclo de América.

Foto: Instagram (@leomessi)

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EL ADIÓS DE LEO MESSI AL INDIO SOLARI: EL CONMOVEDOR MENSAJE QUE COMPARTIÓ EN SUS REDES SOCIALES

La muerte del Carlos “Indio” Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, el espectáculo y el deporte. Y entre las figuras que decidieron homenajear al legendario artista apareció nada menos que Lionel Messi, quien le dedicó una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

El capitán de la Selección Argentina compartió una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante uno de sus shows y acompañó la postal con un breve pero contundente mensaje: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”, escribió Messi en una historia de Instagram, junto a una fotografía del músico sobre el escenario.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del rosarino en medio del dolor que atraviesan familiares, amigos y fanáticos del artista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@indiosolarioficial) Por: Fabiana Lopez

Aunque Messi suele mantener un perfil bajo cuando se trata de pronunciarse públicamente sobre hechos vinculados al mundo del espectáculo, en esta oportunidad eligió expresarse para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Leo Messi: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”.

El mensaje del campeón del mundo se suma a una larga lista de despedidas de artistas, deportistas y personalidades que recordaron al Indio Solari como una de las voces más emblemáticas y convocantes de la cultura popular argentina.