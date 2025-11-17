Wanda Nara volvió a encender Instagram al mostrar un nuevo video de la obra que está realizando para construir la casa de sus sueños, un proyecto que viene adelantando desde hace meses y que promete ser uno de los más lujosos de su vida en familia.

En el posteo, la conductora de MasterChef Celebrity dejó ver cómo avanza la imponente propiedad, que incluye enormes ventanales, amplios ambientes bañados de luz natural y terminaciones en tonos claros que adelantan el estilo moderno y minimalista que eligió para su nuevo hogar.

“Construyendo mi sueño. Hoy pasé por la obra”, detalló Wanda, en la publicación que subió a Instagram Stories. La estructura principal ya se nota casi definida y la obra avanza a ritmo acelerado. El flamante hogar contará con espacios amplísimos, techos altos y un diseño que combina elegancia, comodidad y una estética súper limpia.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Fiel a su estilo, la empresaria compartió el detrás de escena de la obra con orgullo, celebrando cada paso que la acerca a su futura vivienda soñada junto a sus hijos.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

LA REACCIÓN DE WANDA NARA DESPUÉS DE QUE LA CHINA SUÁREZ FUERA VISTA EN UN SHOPPING CON MAURO ICARDI Y SUS HIJAS

Wanda Nara volvió a hacer ruido en redes. Horas después de que se conocieran las imágenes de Eugenia “la China” Suárez paseando por un shopping junto a Mauro Icardi y las hijas que él tuvo con la empresaria, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto en sus redes.

Desde su camarín de Telefe, ubicado en Martínez, donde graba el reality de cocina, Wanda se mostró relajada, con una sonrisa plasmada en el rostro y un elegante look que incluyó una remera blanca al cuerpo, jeans ajustados y accesorios brillantes.

Sin escribir una sola palabra, la historia de Instagram habló por sí sola. De esta manera, Wanda dejó en claro que está con la energía puesta en el trabajo, mientras Eugenia se mantiene en el ojo de la tormenta mediática desde hace varios días.