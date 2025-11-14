Wanda Nara volvió a encender las redes con un gesto que no pasó desapercibido para nadie. La empresaria asistió a la función de Rocky, el espectáculo teatral protagonizado por Nico Vázquez, y al finalizar la obra se sacó varias fotos con él y con Dai Fernández, su pareja y co-protagonista.

Las imágenes generaron revuelo porque el actor fue, durante años, uno de los mejores amigos de la China Suárez, un vínculo que se diluyó por cuestiones internas de las partes, pero que en varias oportunidades tanto Nico como Gime Accardi, su expareja, dieron a entender que fue por diferencias en las prioridades de cada uno.

En más de una ocasión resaltaron que la China no estuvo en los momentos más difíciles (como cuando falleció Santi, el hermano de Nico).

Un guiño que reaviva tensiones

En las fotos, Wanda se muestra distendida, sonriente y muy cercana al protagonista, quien aparece caracterizado como el icónico boxeador, ensangrentado y aún en personaje. La empresaria posó a su lado, intercambió abrazos y hasta se quedó charlando con él tras el show.

Wanda Nara fue al teatro con su novio (Foto: Movilpress)

El detalle que encendió las alarmas es que esto ocurre poco después de que Wanda posara con Johnny Depp, figura clave en la disputa legal y mediática con su ex, Mauro Icardi.

Ahora, la mediática vuelve a quedar en el centro de la escena al mostrarse con el ex amigo más emblemático de la China, con quien la actriz lleva años distanciada.

Wanda, siempre en el centro del juego mediático

Fiel a su estilo, Wanda Nara volvió a demostrar que cada una de sus apariciones públicas genera impacto. Esta vez, una salida teatral y un par de fotos bastaron para volver a instalarse en el centro de la conversación digital.

Wanda Nara se encontró con Johnny Depp en Argentina (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Con su visita a Rocky y sus imágenes con Nico Vázquez, la empresaria dejó claro que sigue moviendo piezas en el tablero mediático… y que probablemente estas fotos no pasen inadvertidas para la China Suárez.