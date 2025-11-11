Johnny Depp está en Argentina y Wanda Nara volvió a ser la protagonista. La conductora de MasterChef Celebrity y el reconocido actor de Hollywood tuvieron un encuentro con un cálido saludo, que podría despertar la furia de Mauro Icardi.

El director estadounidense llegó al país el lunes 10 de noviembre por la tarde en un vuelo privado procedente de Los Ángeles con el fin de presentar su nueva película, Modigliani, tres días en Montparnasse, y estuvo junto a la mediática.

A través de sus redes sociales, la conductora publicó las imágenes con Johnny, con quien se encontró en los estudios de Telefé, donde el intérprete dio una entrevista al programa Cortá por Lozano. “Un día casual en el canal. Gracias por tus palabras amables”, escribió Wanda.

Cabe recordar que Icardi comparó el caso del juicio de Johnny y su exmujer Amber Heard con su disputa legal y mediática con Wanda. En medio de sus cruces, el delantero del Galatasaray compartió imágenes de Depp en plena disputa legal con el fin de defender su versión de los hechos y ganar el apoyo del público.

Hoy, Nara posó junto al productor de cine y dejó en claro que “siempre consigue todo lo que quiere”, tal como lo dice su canción “Bad Bitch”. Da la casualidad que Mauro también está en el país junto a la China Suárez y hoy fue el reencuentro con sus hijas después de meses sin verla. Acto seguido, Wanda dio otra de sus jugadas y lo hizo público.

LA ADVERTENCIA DE LA JUSTICIA A WANDA NARA SOBRE SUS HIJAS

Según reveló Mariana Gallego en Tarde o Temprano, la Justicia volvió a advertirle a Wanda Nara sobre sus publicaciones de sus hijas en redes sociales: “Le volvieron a decir que no puede seguir posteando otra vez en estos escritos de estos días, que ella sigue publicando y sigue haciendo caso omiso”.

El defensor de menores, Marcelo Jalil, fue especialmente duro en su dictamen: “Incluso al cierre del dictamen dice que en caso de que esto se incumpla y vuelva a publicar… más allá de la multa de 100 millones de pesos que se le impone, le pide al juez que le vuelva a mandar el expediente para tomar medidas aún más duras”.

