Johnny Depp volvió a pisar suelo argentino y desató una verdadera revolución. Este lunes, cerca de las 17, el actor, director y músico estadounidense aterrizó en Ezeiza en un vuelo privado proveniente de Los Ángeles. Apenas bajó del avión, lo esperaban un grupo de fanáticas y un operativo de seguridad que no dejó nada librado al azar.

Fiel a su estilo, Depp apareció con sombrero y pañuelo, sus marcas registradas, y se mostró sonriente mientras era escoltado hacia dos camionetas. Una de ellas adquirida especialmente por su amigo y empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, lo trasladó desde el Aeropuerto de Ezeiza, marcando el inicio de una visita que no pasó inadvertida para la prensa local.

El corazón de la estadía de Depp está en La Plata, donde lo espera una agenda cargada de actividades institucionales y culturales. Este miércoles 12, el actor será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo distinguirá como visitante ilustre en un acto oficial.

Después, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un espacio emblemático de la ciudad, en una actividad que busca resaltar el patrimonio local y fortalecer los lazos con referentes internacionales del arte.

La jornada continuará en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibir a Depp ante la mirada de medios, autoridades y figuras invitadas. Allí, el público podrá asistir a una masterclass abierta y a una entrevista pública en la que participará Riccardo Scamarcio, protagonista de la película dirigida por Depp. La charla será moderada por Verónica Lozano y combinará conversación, proyección y un intercambio directo con la audiencia.

Luego, se celebrará una función de gala exclusiva para invitados y prensa, donde se proyectará Modigliani, tres días en Montparnasse, el segundo largometraje (el primero fue El Valiente / The Brave de 1997) dirigido por Depp. La película narra tres días cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en la París de 1916 y cuenta con un elenco internacional de lujo: Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.

El estreno nacional de Modigliani, tres días en Montparnasse será el martes 11 de noviembre en el Cinemark Palermo de Buenos Aires. Se espera la presencia de Depp, parte del elenco y miembros del equipo de producción internacional, en un evento que busca posicionar a la ciudad como un polo clave en la agenda cultural y cinematográfica del país.

La película, producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment, ya recorrió festivales de renombre como San Sebastián y Roma, donde fue reconocida con el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024.

La visita de Depp cuenta con la promoción de Jorge “Corcho” Rodríguez, empresario y amigo personal del actor, quien lo acompañó en la presentación de la película en distintos festivales internacionales. En su anterior paso por el país, en febrero, Depp se dedicó a su faceta musical y grabó una sesión en el estudio La Roca Power Studio, propiedad de Rodríguez.

La presencia del artista en La Plata refuerza el vínculo entre la ciudad y figuras de proyección global, y destaca la colaboración entre arte, industria y gestión cultural.

Con Modigliani, tres días en Montparnasse, Depp vuelve a la dirección cinematográfica casi treinta años después de su ópera prima, The Brave (1997). La película recrea la atmósfera de la París de principios del siglo XX y busca transmitir la energía plástica y emocional que definió la vida y obra del artista italiano.

La expectativa es enorme y la visita de Johnny Depp ya se vive como un verdadero acontecimiento cultural en la Argentina.

