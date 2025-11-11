La actitud de Wanda Nara al responder a la prensa sobre el reencuentro de Mauro Icardi con sus dos hijas fue sorpresiva, ya que además habló al retirarse de su casa con aspecto de recién bañada y con Martín Migueles a su lado.

“Es un día como todos, para mí me estoy yendo a grabar muy temprano, está la policía ya nos vamos”, desdramatizó la conductora de MasterChef Celebrity.

En cuanto a la logística de entrega de las menores, Wanda se manifestó discreta: “Mantengo todo dentro de la intimidad como fue las otras veces también era desde el colegio entonces va a ser todo igual y todo bien”.

Wanda Nara y Martín Migueles.

“Mis hijas no tienen al colegio, solo una vez, solo una faltó así que solo una falta tienen”, enfatizó luego de que se especulara con que las haría asuentarse para complicarle el día a Icardi.

La chicana de Wanda Nara a la China Suárez

En cuanto a sus sensaciones personales por el reencuentro de su exmarido con las chicas después de cinco meses, Nara se desentendió: “Estoy con mucho trabajo, muy contenta que nos sigan todas las noches en Masterchef y trabajando, me voy a grabar y salgo muy tarde hoy”.

Al final, Wanda Nara reaccionó con una risa irónica para responder qué pensaba sobre la presencia de la China Suárez en la cumbre familiar de Mauro Icardi: “Ja. Chau”.

NOTICIA EN DESARROLLO