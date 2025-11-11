Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram una foto que volvió a poner el foco en la dinámica familiar con Mauro Icardi tras los conflictos existentes y la polémica en torno a la China Suárez.

A horas de que sus hijas se reencuentren con su papá tras el colegio, después de cuatro meses sin verse, la empresaria mostró las valijas listas de las nenas y lanzó un mensaje que generó cientos de interpretaciones en las redes.

En la foto se ven dos valijas abiertas, prolijamente organizadas con ropa, calzado y prendas cómodas para las niñas. Sobre la imagen, Wanda escribió: “Que la pasen hermoso. Amor infinito”.

Foto: @wandanara

Cuatro meses sin verse: el reencuentro más esperado

Sin mencionar directamente a Icardi, el tono de la frase fue leído como una mezcla de emoción, cuidado maternal y, para algunos usuarios, una sutil señal del complejo momento afectivo que atraviesa la familia desde la separación.

Las nenas volverán a compartir tiempo con su padre en Argentina, donde el futbolista llegó y se instaló en la famosa casa de los sueños.

La lectura del mensaje en redes

A pesar de que la publicación parece sencilla y afectuosa, los seguidores de Wanda no tardaron en analizar el trasfondo del mensaje.

Algunos lo interpretaron como una demostración de cariño y acompañamiento en el vínculo padre-hijas, mientras que otros lo vieron como un comentario cargado de significados sobre la presencia y la crianza compartida.

Un capítulo más en una historia que sigue en movimiento

Wanda e Icardi continúan siendo uno de los vínculos más observados del espectáculo. Sus publicaciones, silencios y apariciones no suelen ser casuales, y esta imagen con las valijas listas fue suficiente para reavivar análisis, apoyos y especulaciones.

Mientras tanto, el reencuentro entre Mauro y sus hijas marcará el próximo capítulo, lejos de cámaras pero no lejos del interés público.