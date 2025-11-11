El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. El futbolista del Galatasaray llegó a la Argentina acompañado por La China Suárez, y la empresaria reaccionó con indignación tras conocerse que la Justicia le permitió salir del país pese a mantener —según sus palabras— una deuda alimentaria desde hace más de un año.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en su ciclo Mitre Live que habló directamente con la conductora de Masterchef Celebrity, quien le envió un contundente mensaje sobre el tema.

“Hoy hablé con Wanda Nara después de la llegada de Mauro Icardi y La China Suárez a la Argentina. Presten atención a lo que me dice porque es terrible su descargo”, adelantó.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

EL MENSAJE LETAL DE WANDA NARA

Según Etchegoyen, Wanda se mostró furiosa con la decisión judicial que le permitió al jugador abandonar Turquía y arribar a Buenos Aires.

“Me encontré con una Wanda muy enojada por la decisión que tomó el juez hace unos días de garantizarle la salida del país al jugador del Galatasaray”, sostuvo el periodista.

Luego, leyó el mensaje textual que le envió la empresaria:“Hola Juan, ¿cómo estás? Como a cualquier padre que no paga hay que pedir la prohibición de salida del país. El juez con él tiene coronita. Hace 13 meses que no paga alimentos y esto fue aprobado por Cámara”, escribió la conductora del reality gastronómico de Telefe.

Tras esa declaración, Wanda también habría pedido a su equipo de abogados que exijan el cumplimiento inmediato de las cuotas alimentarias adeudadas, dejando en claro que no piensa dejar pasar la situación.

La tensión se agrava en medio de un escenario judicial delicado: según explicó Etchegoyen, las hijas del matrimonio habrían expresado ante la Justicia su incomodidad con la presencia de La China Suárez, lo que suma un componente emocional al conflicto.

“¿No es extraño que si las nenas manifestaron frente a la Justicia que no querían ver a su papá en presencia de su novia las obliguen a hacerlo?”, se preguntó el periodista al cierre de su programa.