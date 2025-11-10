La llegada de Mauro Icardi a la Argentina reavivó la polémica con Wanda Nara por las hijas en común que tienen, y ahora se supo qué pasa si la conductora de MasterChef Celebrity no acata el mandato juducial, y la nueva exigencia que le planteó a su exmarido.

“Yo pedí en septiembre que Mauro venga a la Argentina porque las nenas lo extrañaban. Se quedan con él todo el tiempo que esté en Argentina”, afirmó Wanda a través de Guido Záffora sobre lo que sucedería de martes a sábado.

Luego, el panelista de DDM leyó las declaraciones de Nara sobre la China Suárez: “Yo quiero que esté con Eugenia, no tengo ningún problema. Como las nenas están con mi pareja. Pero ellas me pidieron que no quieren estar con Eugenia”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

En ese punto, Záffora contó que el encuentro de Icardi con sus hijas sería el martes al mediodía, “cuando las nenas salgan de la escuela”.

Aunque en caso de que las chicas falten, el juez determinó que si Wanda no entrega a las niñas a horario, tras media hora de tolerancia “la Policía tiene orden de subir” para trasladar a las menores hasta las manos de Mauro.

La nueva exigencia de Wanda Nara a Mauro Icardi y la Justicia

En cuanto a la guerra económica, pese a que Mauro debe 13 meses de cuota alimentaria, el juez le permitió reencontrarse con sus hijas tras cinco meses porque ya le embargó la mansión de la isla de Nordelta, aunque le pidió que pague su parte del tratamiento psicológico de ambas.

Frente a lo cual, “Wanda exigió que Mauro pague el colegio como condición para que pueda retirar a las nenas del colegio”.