El conflicto entre Wanda Nara y La China Suárez sumó un nuevo capítulo judicial. Según revelaron en La mañana con Moria (eltrece), la empresaria consiguió una medida cautelar que impide que las hijas que tiene con Mauro Icardi compartan tiempo con la actriz y sus hijos.

El periodista Gustavo Méndez fue quien mostró el documento en exclusivo y aseguró que la decisión sorprendió a Icardi justo antes de abordar su vuelo desde Turquía hacia Buenos Aires, donde tenía previsto acompañar a La China en el estreno de su nueva serie La hija del fuego por Disney+.

EL DETALLE DE LA MEDIDA JUDICIAL

Durante el programa, Méndez explicó que el abogado Nicolás Payarola, representante legal de Wanda, presentó una ampliación de la medida cautelar con habilitación de días y horarios.

“Wanda Nara le dice al juez que necesita saber con quién van a estar sus hijas, cuántas horas van a pasar y en dónde”, detalló el panelista.

La resolución, según el texto leído al aire, establece que las visitas de las niñas a su padre deberán realizarse sin la presencia de terceras personas, entre ellas La China Suárez, sus hijos y Silvia Lucero, la niñera de Icardi.

“Esto es un documento donde se consigna expresamente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez, y los hijos de la señora Suárez participen del encuentro”, subrayó Méndez.

EL IMPACTO EN ICARDI Y LA REACCIÓN DE MORIA

La medida tomó por sorpresa al futbolista, quien, según el panelista, se enteró de la resolución apenas antes de despegar en su avión privado rumbo a la Argentina. La decisión judicial se basó en un informe del Ministerio Público Tutelar, firmado por la licenciada Mattera, que sigue de cerca la situación de las niñas.

Mientras tanto, Moria Casán analizó el tono del documento con su característico humor: “Ahí le dice señora, no le dice zorra. Está mejorando el lenguaje. Le dice señora”, ironizó la conductora en vivo.