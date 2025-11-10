Cuando parecía que la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi había quedado atrás, un nuevo capítulo judicial volvió a encender la polémica. Según reveló Angie Balbiani en Puro Show, la empresaria volvió a acudir a la Justicia justo antes del reencuentro del futbolista con sus hijas.

“El viernes a la noche presentó Nicolás Payarola, el abogado de Wanda, un documento en la Justicia porque, como habíamos contado, Icardi iba a estar con las hijas del 11 al 15 de noviembre en su casa”, comenzó diciendo la panelista del programa de eltrece.

La periodista agregó que la conductora de MasterChef Celebrity tomó precauciones antes de que su ex regresara a la Argentina: “¿Qué es lo que hace Wanda? A través de su abogado pide que en ese encuentro no esté la China Suárez ni terceras personas, y además solicita que las chicas sigan yendo al colegio. Son tres días y medio, y ella quiere asegurarse que mantengan su rutina”.

Wanda Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

De esta manera, Wanda Nara busca fijar límites claros en el vínculo de Icardi con sus hijas, marcando otra batalla legal en medio de una separación que, lejos de calmarse, sigue sumando capítulos judiciales y mediáticos.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

REVELARON EL MONTO DE DINERO QUE DEBERÁ PAGAR MAURO ICARDI SI VIENE A LA ARGENTINA

Mauro Icardi atraviesa un momento particular en medio de sus compromisos deportivos y familiares. En los últimos días se confirmó que el delantero del Galatasaray viajará a la Argentina el próximo 11 de noviembre para reencontrarse con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. Sin embargo, antes de volver a Turquía, deberá saldar una importante deuda.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show, Icardi tiene pendiente el pago de más de 3.600.000 pesos. El monto corresponde a los honorarios adeudados a la psicóloga de una de las niñas, un gasto que forma parte de los acuerdos familiares que mantiene con Wanda.

“Wanda y Mauro tienen divididos los gastos de las chicas, y esa plata corresponde a una deuda que el futbolista tiene con una de las psicólogas de las nenas”, explicó la panelista en el ciclo de eltrece.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El pago de los servicios profesionales vinculados con la salud mental de las menores forma parte de las responsabilidades compartidas entre ambos padres, por lo que el jugador deberá cumplir con esa obligación económica antes de poder abandonar el país.

Mientras tanto, el viaje del novio de Eugenia “la China” Suárez genera expectativa no solo por el esperado reencuentro familiar, sino también por cómo quedarán las cuentas y los acuerdos entre él y Wanda tras esta nueva visita a Buenos Aires.