Luego de su último cruce con Wanda Nara por el bolso edición limitada de Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi, la China Suárez redobló la apuesta este fin de semana y volvió a desafiar a la conductora de MasterChef Celebrity al mostrar la nueva cartera que el futbolista le obsequió.

La China Suárez le agradeció a Mauro Icardi el gesto de conseguirle el bolso de sus sueños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Tras los insultos, descargos que inclueron a las menores de edad y peleas con la empresaria, la actriz se burló de la ex de Icardi con un nuevo video en sus historias de Instagram. “Falta muy poquito para nuestro primer aniversario. ¡Ay, desde Milán!, no puede ser más linda...“, se la escucha decir a Eugenia mientras abre el paquete.

La China Suárez mostró la nueva cartera que le regaló Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Casi un año ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?“, escribió en la misma story que podría volver a despertar la furia de Wanda, quien viene reclamando desde hace tiempo la cuota alimentaria de las nenas que tuvo con Mauro.

CUÁNTAS CARTERAS TIENE WANDA NARA: EL LUJOSO ACCESORIO QUE SUPERA TODOS LOS LÍMITES

Pocas personas conocen a Wanda Nara mejor que Kennys Palacios, pero en un intento de bancar a su amiga en medio de un mar de críticas, el estilista la mandó al frente con una infidencia.

“Wanda es una gran fanática de las carteras”, afirmó el confidente de la conductora de MasterChef Celebrity. En medio de la controversia por si sus accesorios son o no de marca, el estilista enfatizó ante Puro Show: “Es muy fácil de averiguar si son originales”.

Otras carteras que presumió Wanda Nara en sus redes sociales (Foto: IG @wanda_nara)

“Cuando viajás, vas a las marcas y todas las personas tienen las listas de cuántas carteras compran. Una Chanel puede costar entre 8.000 a 15.000 dólares. Una Hermès en ese mismo precio o 20.000″, detalló.

El precio de la cartera de cocodrilo de Wanda Nara: el lujo millonario que desató críticas. Crédito: Instagram

Ahí Kennys reveló: “Ella tiene una de cocodrilo que sale arriba de los 100.000 dólares, es del Himalaya. Wanda debe tener más de 10 departamentos en carteras. Depende del departamento también...”, cerró Kennys.

Foto: IG @wanda_nara

