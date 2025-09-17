Como abogada de Mauro Icardi en las causas civiles con Wanda Nara, la tarea de Elba Marcovecchio es defenderlo, oficiar de vocera y a la vez desentrañar las mentiras, mañas y estrategias de la conductora de MasterChef Celebrity.

Por empezar, la matriculada negó que si el futbolista viniera a la Argentina no podría salir del país hasta no saldar la supuesta deuda alimentaria, como afirman del lado de la mediática: “No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando”.

Luego, la viuda de Jorge Lanata fue irónica al descartar que Wanda hubiera ofrecido llevar a las hijas en común con Mauro a media hora de Turquía: “Lo que dicen no es así. ¿Si Wanda miente? Se los dejo a su criterio”.

Elba Marcovecchio.

Además, Marcovecchio aseguró estar muy al tanto del ejército de trolls que le adjudican a Nara para hostigar adversarios y afirmó: “Es mucho peor que eso... Esto no es la primera vez que pasa y me parece muy bien que Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, tome cartas en el asunto porque ella fue una de las principales víctimas”.

El romance de la China Suárez y Mauro Icardi

En cuanto a la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi, la abogada enfatizó: “Los veo muy bien, a mí me parece que María Eugenia le hace muy bien a Mauro, los veo enamorados”.

Al final, Elba Marcovecchio recordó qué le falta a su defendido para estar de óptimo ánimo: “Obvio que faltan las nena. Antes de venir las nenas para acá estuvieron solas con Mauro dos años. Algo que no puede negar nadie es que es un hombre sumamente familiero, Puedo asegurar que desde el lado de Mauro, él piensa todo el tiempo en el bienestar de esas criaturas”.