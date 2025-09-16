Eugenia China Suárez volvió a sacudir las redes sociales con una declaración de amor que no pasó desapercibida. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un posteo dedicado a Mauro Icardi, en el que escribió: “Amor de mi vida”.
El gesto generó revuelo inmediato, ya que con esa frase dejó en claro que el futbolista es el gran amor de su vida, diferenciándolo de sus exparejas: Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina; Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia y Amancio; y Rusherking, su último novio antes de iniciar el romance con el delantero.
El posteo de China Suárez a Mauro Icardi
En la publicación, que rápidamente se viralizó, se los ve juntos en una foto íntima y cómplice.
El texto breve pero contundente encendió las especulaciones sobre cómo habrán tomado estas palabras sus exparejas, teniendo en cuenta la intensidad de sus relaciones anteriores.
Reacciones en las redes
Los usuarios no tardaron en opinar: mientras algunos celebraron que la actriz se muestre feliz y enamorada, otros remarcaron la indirecta hacia los padres de sus hijos y a Rusherking, con quien había tenido un noviazgo muy mediático.
Un romance que se consolida
Desde que blanquearon su relación, China Suárez y Mauro Icardi comparten momentos de viajes, cenas y escapadas románticas.
El futbolista, actualmente en Turquía, se muestra más enamorado que nunca, y la actriz no duda en acompañarlo con gestos públicos de cariño.
Con este nuevo posteo, la China no solo confirmó que está atravesando un gran momento sentimental, sino que además marcó un antes y un después en su historial amoroso: Mauro Icardi es, para ella, el verdadero amor de su vida.