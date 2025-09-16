La polémica alrededor de Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en redes sociales.

Durante el fin de semana, el futbolista compartió un mensaje dirigido a la China Suárez con un “Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre”, lo que generó una ola de comentarios por la evidente coincidencia con otro posteo que había hecho años atrás para Wanda Nara.

Icardi, entre Wanda y la China: usó el mismo saludo romántico para ambas. Crédito: Instagram

EL POST A WANDA NARA

En 2015, el propio Icardi había escrito casi lo mismo en Twitter: “Buenas noches a todos, las mías son siempre buenas noches a tu lado @wandaicardi ❤️ #M&W #teamo”.

El detalle no pasó desapercibido: varios usuarios y cuentas de chimentos señalaron que el delantero “usa la misma plantilla de mensajes”, lo que volvió a encender la eterna novela mediática entre Wanda, Mauro y la China.

El posteo rápidamente se viralizó y reabrió las especulaciones sobre la relación entre Icardi y la China Suárez, recordando aquel escándalo que marcó un antes y un después en la vida personal del futbolista y la mediática empresaria.