Mauro Icardi marcó un gol en el 2 a 0 de Galatasaray sobre Eyüpspor por la Superliga de Turquía y, tras el partido, la China Suárez reaccionó a una provocación.

Mientras ofrecía una entrevista a un medio local en las afueras del estadio, Suárez fue interceptada por un seguidor de Fenerbahçe, el clásico adversario del Galatasaray, que le gritó a viva voz: “¡Fenerbahçe campeón!”.

Lejos de ignorarlo, la artista detuvo su paso, levantó el dedo en señal de negación y respondió con firmeza: “No, Galatasaray campeón”.

China Suárez alentando a Mauro Icardi en Galatasaray. (Foto: www.instagram.com/sangrejaponesa/)

LA REACCIÓN DE LA CHINA PARA APOYAR A MAURO

Para reforzar su réplica, imitó la clásica celebración de Icardi, llevando las manos juntas a la cara como si se recostara a dormir, un gesto que en Turquía ya es marca registrada del delantero.

El intercambio duró apenas unos segundos, pero bastó para encender las redes. El video circuló con rapidez, especialmente en X, donde miles de usuarios comentaron la actitud de la actriz, celebrando su defensa a capa y espada de su pareja.