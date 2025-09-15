Mauro Icardi dejó muy en claro que se había tapado los tatuajes que tenía de Wanda Nara, pero ahora otro gesto generó polémica.

El último fin de semana, Galatasaray venció a Eyüpspor por 2 a 0 por la Superliga de Turquía y hubo un detalle que llamó la atención.

Icardi hizo uno de los goles y, al festejar, las miradas se detuvieron en sus tatuajes y los de Wanda estaban tapados con más tinta, pero otros no.

Foto: Instagram.

MAURO TIENE TATUAJES DE LOS HIJOS DE WANDA Y MAXI

Pochi de Gossipeame publicó una foto donde se ve claramente que Mauro se tapó el nombre de Wanda, pero sigue teniendo al descubierto el de Benedicto, hijo de la empresaria y Maxi López.

MAURO TIENE TATUAJES DE LOS HIJOS DE WANDA Y MAXI | Créditos: Instagram @gossipeame

A juzgar por lo mostrado y otros espacios claros, Icardi aún tendría los nombres de Valentino y Constantino.