Wanda Nara pasó unos días de descanso en Punta del Este con Martín Migueles, su nueva pareja. Al volver a la Argentina, se encontró con una sorpresa.

Es que regresó al país y sus hijos la esperaron con un emotivo gesto: usaron pétalos de rosas para escribir una frase con un corazón: “Te amo, mamá”.

También mostró cómo se brindan amor entre sus propios hijos, que apoyan sin cesar a Valentino, quien juega en las inferiores de River y sufrió una dura lesión. Publicó una historia para denotar la contínua compañía.

Así recibieron sus hijos a Wanda Nara tras su viaje a Punta del Este: el especial regalo que le dejaron | Créditos: Instagram @wanda_nara

WANDA NARA VOLVIÓ DE PUNTA DEL ESTE CON SU PAREJA

En las últimas horas, Pochi de Gossipeame publicó una foto donde se ve a Wanda y Martín en una camioneta de regreso a la Argentina.

Captaron a Wanda Nara y Martín Migueles volviendo de Punta del Este: las imágenes | Créditos: Instagram @gossipeame

“Wanda volviendo de Uruguay por Ruta 8 de Punta del Este a Montevideo. Ya les voy a contar todo lo que sé de Migueles y cómo se maneja con sus ex. Su frase de cabecera es ‘está loca’”.