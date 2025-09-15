Wanda Nara pasó unos días de descanso en Punta del Este con Martín Migueles, su nueva pareja. Al volver a la Argentina, se encontró con una sorpresa.
Es que regresó al país y sus hijos la esperaron con un emotivo gesto: usaron pétalos de rosas para escribir una frase con un corazón: “Te amo, mamá”.
También mostró cómo se brindan amor entre sus propios hijos, que apoyan sin cesar a Valentino, quien juega en las inferiores de River y sufrió una dura lesión. Publicó una historia para denotar la contínua compañía.
WANDA NARA VOLVIÓ DE PUNTA DEL ESTE CON SU PAREJA
En las últimas horas, Pochi de Gossipeame publicó una foto donde se ve a Wanda y Martín en una camioneta de regreso a la Argentina.
“Wanda volviendo de Uruguay por Ruta 8 de Punta del Este a Montevideo. Ya les voy a contar todo lo que sé de Migueles y cómo se maneja con sus ex. Su frase de cabecera es ‘está loca’”.