Lo que comenzó como una postal cotidiana terminó en un inesperado escándalo para Sabrina Rojas. Fiel a su estilo cercano en las redes sociales, la conductora publicó un video junto a sus hijos, Esperanza y Fausto (frutos de su relación con Luciano Castro), mientras regresaban a casa. Sin embargo, lejos de recibir solo mensajes de cariño, el posteo despertó una ola de críticas.

En las imágenes, se la ve manejando mientras su hija mayor registra el momento desde el asiento trasero y el más chico la acompaña adelante, cantando y disfrutando del viaje: “Volviendo a casa. Así siempre, mis compañeros en esta vida (qué suerte que tengo)”, escribió Sabrina, orgullosa de ese instante compartido en Instagram Stories.

Pero algunos usuarios pusieron el foco en un detalle puntual: aseguraron que Fausto no llevaba puesto el cinturón de seguridad. A partir de ahí, los comentarios se multiplicaron y el clima se volvió tenso.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rojassasi) Por: Fabiana Lopez

Lejos de dejar pasar la situación, la conductora recogió el guante y salió a responder con contundencia: “Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelo…, cuido muy bien a mis hijos”, lanzó, visiblemente molesta por las acusaciones.

Y redobló la apuesta con un mensaje directo: “Disfruten y preocúpense por ustedes, ¡que de los míos me encargo yo!”. Para cerrar la discusión, compartió imágenes que demostraban que el niño sí estaba correctamente asegurado.

Sin vueltas y con un tono firme, Sabrina dejó en claro que no piensa tolerar cuestionamientos sobre la crianza de sus hijos y defendió su forma de vivir la maternidad sin la presión de la mirada ajena.

Sabrina Rojas: “Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelo…, cuido muy bien a mis hijos”.

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SABRINA ROJAS SE METIÓ EN EL ESCÁNDALO ENTRE PAULA CHAVES Y XIMENA CAPRISTO: POR QUIÉN TOMÓ PARTIDO

El cruce entre Paula Chaves y Ximena Capristo sigue dando que hablar, y ahora quien se metió de lleno fue Sabrina Rojas, que no esquivó el tema y dejó en claro de qué lado está.

En una nota que dio a Los Profesionales con Flor, el ciclo que conduce Flor de la Ve por elnueve, Sabrina se mostró sorprendida por la vigencia del conflicto: “Me sorprende que sigan surgiendo cosas, hace tantos años que no nos vemos todas. Como que me sorprende que algo no caduque”, comenzó diciendo.

A la hora de tomar postura, fue sincera pero cuidadosa: “Tengo una amistad desde hace muchos años con Paula. No quiero desmentir a Ximena, pero al mismo tiempo me parece muy extraño que Paula pueda hacer un chiste o referirse con un niño así”, lanzó, dejando entrever su inclinación.

Foto: Captura (elnueve)

Sin embargo, aclaró que no fue testigo directo de los hechos (Capristo aseguró que Paula hizo un chiste sobre su hijo Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti): “No lo sé, yo no estaba ahí. No quiero opinar mucho porque es agrandar un tema que, para nosotras, por lo menos para Paula y para mí, ya está”.

Además, Rojas reveló que mantiene buen vínculo con ambas partes: “Con ‘la Negra’ tengo buenísima relación. Me la cruzo en el fútbol y todo, pero nunca tocamos el tema. Tal vez deberíamos algún día tocarlo”.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Incluso deslizó que hay versiones cruzadas: “A veces ‘la Negra’ cuenta cosas que yo desconozco o siento que las tiene tergiversadas”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro por qué le cuesta creer en las acusaciones hacia Chaves: “Con lo que ama la maternidad, lo que le significan los niños, no la creo capaz ni de hacer un chiste. Pero como dije, yo no estuve ahí. Siento que Xime se contradijo en un par de cosas. Encontré contradicciones, pero no la quiero desmentir porque no estaba ahí”, cerró.