El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse con una bomba inesperada. Esta vez, fue Natalie Weber quien, desde su rol de panelista en Intrusos, lanzó una serie de declaraciones que no pasaron desapercibidas y que tienen como protagonistas a Nico González y Sabrina Rojas.

Todo comenzó cuando aseguraron que Nico es “amigo” de Sabrina, haciendo alusión a que pudo haber pasado algo que traspasó la amistad entre ellos.

Sin embargo, Natalie -que es muy amigo de Sabrina- despejó todas las dudas sobre este vínculo: No, no es amigo”, lanzó, generando confusión y risas en el estudio. Y cerró, sin vueltas: “Quiso, pero no pudo”.

¡Lo mandó al frente!

Foto: Instagram (@rojassasi)

Foto: Instagram (@nicoigonzalez)

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EL DIVERTIDO DESCARGO DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SOLTERÍA: “EL ÚNICO MOMENTO EN EL QUE EXTRAÑO TENER UN NOVIO”

Sabrina Rojas volvió a conquistar a sus seguidores con su estilo directo, descontracturado y divertido. En un video que compartió en sus redes sociales, la modelo habló de su soltería con mucho humor y dejó un pícaro comentario que no pasó desapercibido.

Mientras preparaba las valijas antes de salir a la ruta, Sabrina se grabó en plena acción y fue relatando el momento, entre risas y cansancio: “Bueno, última valija que bajo. Todas estas valijas están pesando un huevo”, lanzó.

Lejos de quejarse, aclaró que se las arregla sola, aunque con esfuerzo: “Las bajé yo, solita con mi alma”, comentó, mostrando su costado más auténtico.

Foto: Instagram (@rojassasi)

Fue en ese instante cuando apareció la reflexión que generó identificación inmediata: “Este es el momento en el que pienso: ‘¿Por qué no tengo novio?’”, confesó, sin vueltas.

Sabrina Rojas: “Este momento es cuando deseo tener un novio, porque ahora todo esto lo tengo que cargar al auto. Después se me pasa. Una vez que salí a la ruta digo: ‘Menos mal que no tengo novio’“.

“Este momento es cuando deseo tener un novio, porque ahora todo esto lo tengo que cargar al auto“, agregó. Y cerró: “Después se me pasa. Una vez que salí a la ruta digo: ‘Menos mal que no tengo novio’. Pero es el único momento en el que extraño un hombre en la casa”.