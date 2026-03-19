En los últimos días, el nombre de José Chatruc estuvo en el centro de escena pero esta vez no fue por el fútbol ni por su trabajo en el stream, sino por su vida sentimental. El exjugador fue vinculado con Sabrina Rojas después de que los vieran cenando juntos, y los rumores de romance no tardaron en explotar.
Sin embargo, Chatruc salió a aclarar la situación en televisión y fue contundente: “Es una amiga, esto es un escándalo, no pasa nada, el día que pase, si pasa algo se va a saber”, dijo en diálogo con Puro Show.
Sobre la famosa salida, Chatruc aclaró: “Ella estaba por acá y fuimos a comer, pero no pasa nada. Nos agarraron a nosotros solos, pero fue casualidad. Nos reímos mucho de todo esto, ya lo habíamos hablado y sabíamos que podía pasar”.
Cuando le preguntaron si podría pasar algo más con Sabrina, fue sincero: “Obvio que es hermosa, pero no, fuimos a comer y a charlar. Podía pasar esto, que es gracioso, pero no hay romance”.
LA VIDA SENTIMENATAL DE JOSÉ CHATRUC HOY
El exfutbolista contó que está soltero y enfocado en su trabajo y sus hijos: “Me separé hace tiempo, tengo tres hijos de dos madres, y estoy feliz. Tranquilo, con mucho laburo y los chicos. Si algún día pinta algo, supongo que sí, pero ahora estoy bien así”.
Sobre la posibilidad de una relación con Sabrina, fue tajante: “No, no hay romance. No es el comienzo de nada, como dicen. Ya se van a dar cuenta, todo tranquilo”.
