Sabrina Rojas compartió en redes sociales un momentó cómplice y tierno con su hijo menor, Fausto, como protagonista.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un video en el que se la ve cortándole el pelo al nene, fruto de su relación con Luciano Castro.

Sabrina Rojas sorprendió al cortarle el pelo a su hijo Fausto y mostró el resultado

Sabrina Rojas le cambió el look a su hijo Fausto: “Salió corte de pelo”

A pocos días del inicio de clases, Fausto decidió renovar su look y su mamá se puso manos a la obra como estilista. “Salió corte de pelo”, escribió Sabrina junto al clip, con humor y orgullo por el resultado.

En las imágenes se puede ver al pequeño frente al espejo del baño, con una toalla sobre los hombros, mientras Rojas trabaja con dedicación detrás suyo.

Algo tímido, Fausto se tapa parte del rostro con la mano en algunos momentos, aunque deja ver el cambio de look: un corte prolijo, fresco y muy canchero, ideal para arrancar el ciclo lectivo.