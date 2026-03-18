La foto de la cena que mantuvieron Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc, divulgada por Pochi de Gossipeame, dio pie para que este miércoles en Intrusos revelaran los detalles del inicio del amor entre la exesposa de Luciano Castro y el futbolista retirado.

“Ellos comparten un grupo, muy Verano del 98′, están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos", comenzó Paula Varela.

“Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, hacen muchas cosas”, agregó la periodista.

Sabrina Rojas y Pepe Chatruc | Créditos: Instagram @gossipeame

En ese punto, Rodrigo Lussich ironizó: “Como sabemos el pádel es el nuevo Tinder. Ahora co... en el pádel”.

La palabra de Natalie Weber, la mejor amiga de Sabrina Rojas

Aunque Sabrina Rojas quedó en evidencia tras la difusión de la foto comprometedora, Paula Varela prefirió no consultarla directamente sobre su supuesto romance con José Chatruc.

Sabrina Rojas y Natalie Weber en Pasó en América (Foto: captura América TV)

“Te lo recomiendo, Sabrina. Fue compañero mío y es amoroso”, lanzó Varela al aire, destacando el perfil del exfutbolista que integró el recordado Racing campeón de 2001.

Además, sumó un dato que alimentó los rumores: “Compartieron el fin de semana un festival de cumbia, Sabrina lo arrastró a Pepe”, reveló, dejando entrever que la cercanía entre ambos va más allá de una simple amistad.

Sin embargo, quien puso paños fríos fue Natalie Weber, que fue contundente al hablar del vínculo: “No lo voy a desmentir, pero no son novios”, aseguró, sembrando aún más misterio sobre la relación.