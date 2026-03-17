El cumpleaños número 51 de Luciano Castro tuvo este año un significado especial. Lejos de grandes celebraciones y exposiciones mediáticas, el actor eligió atravesar la fecha desde un lugar más íntimo, en plena etapa de recuperación personal.

En ese contexto, uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó de la mano de su hija Esperanza Castro, quien le dedicó un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la joven compartió una foto retro junto a su papá Luciano Castro, en la que ambos aparecen sonrientes, reflejando la cercanía que mantienen desde siempre.

Luciano Castro recibió un dulce mensaje de su hija por su cumpleaños: “La persona más importante de mi vida” | Créditos: Instagram @castrolucianook

EL TIERNO SALUDO DE LA HIJA DE LUCIANO CASTRO

“Feliz cumpleaños a la persona más importante para mí”, escribió Esperanza, acompañando la imagen con un emoji de corazón.

Luciano Castro recibió un dulce mensaje de su hija por su cumpleaños: “La persona más importante de mi vida” | Créditos: Instagram @castrolucianook

El gesto no pasó desapercibido y fue replicado por el propio actor en sus historias de Instagram, donde respondió con palabras igual de sentidas: “Te amo, hija de mi vida”.

El saludo de su hija no fue el único que recibió Castro en su día. A lo largo de la jornada, distintos colegas y figuras del medio le hicieron llegar mensajes de cariño, reflejando el vínculo que el actor construyó a lo largo de su carrera.