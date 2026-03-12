Un momento de profunda emoción se vivió al aire en La Mañana con Moria cuando Luciano Castro salió telefónicamente para hablar con Moria Casán, a pocos días de haber recibido el alta ambulatoria tras atravesar un delicado momento personal.

Durante la charla, el actor sorprendió a la conductora con un sentido agradecimiento por la forma en que lo acompañó durante su internación, siempre con discreción y afecto.

Moria Casán quedó al borde del llanto en plena entrevista con Luciano Castro (captura de eltrece)

LAS PALABRAS DE LUCIANO CASTRO QUE EMOCIONARON A MORIA CASÁN

“Moria, ¿te puedo decir algo?”, comenzó Castro. “Sí, mi amor, lo que quieras”, respondió la diva.

Entonces, el actor explicó por qué quería reconocerla públicamente: “Gracias porque fuiste la única persona del medio que hablaba conmigo todos los días. Sabía dónde estaba, sabías cómo estaba, sabías quién me internó, sabías quién me visitaba. Y nunca dijiste nada”, expresó conmovido.

Castro remarcó además el gesto de la conductora de no utilizar esa información para generar repercusión mediática. “Pudiendo tener dos puntos o un punto más de rating por solo hablar de mí. Y eso me emociona decirte lo que te lo agradezco de corazón”, agregó.

Las palabras del actor impactaron de lleno en Moria Casán, que no pudo evitar conmoverse en vivo. “Ay, a mí también me emociona”, respondió con la voz quebrada y con los ojos llenos de lágrimas.

En ese marco, Castro volvió a destacar la actitud de la diva: “Esto te hace más grande como persona que como figura del medio, porque fuiste la única que hablaba todos los días conmigo. Y esto lo digo yo, no lo decís vos. Nunca dijiste nada sabiendo que podrías haber dicho cosas que nadie sabía”.

El intercambio terminó con un mensaje afectuoso entre ambos:“Bueno, te quiero mucho”, le dijo el actor.

“Te quiero, Rey. Sanate, mejorate. Estás divino. Sanate, repárate”, cerró Moria, todavía visiblemente conmovida por las palabras de Luciano Castro.