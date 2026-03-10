Moria Casán volvió a demostrar su estilo frontal al entrevistar en vivo a Amalia Granata y preguntarle sin rodeos por sus romances con hombres que tuvieron vínculos con mujeres muy conocidas del espectáculo.

Durante su programa, la conductora sacó a relucir las relaciones que la actual diputada tuvo con Ricardo Biasotti, ex de Andrea del Boca, y con Martín Redrado, quien también estuvo en pareja con Luciana Salazar.

Moria Casán sorprendió a Amalia Granata al hablar de sus romances con famosos: “Sos una gata” (Captura de eltrece)

“Da la casualidad o causalidad que vos has tenido una relación con hombres de mujeres que han sido bravas”, comenzó diciendo la conductora de La Mañana con Moria por eltrece.

Luego profundizó sobre uno de esos vínculos: “Fuiste la novia de Ricardo Biasotti y sé que te parece una aberración lo que le han hecho Andrea del Boca y su hija con respecto a quitarle lo parental con una acusación que no es verdadera”.

La One también recordó el romance de Granata con el economista. “Otro caso es el de Martín Redrado con Luciana Salazar”, señaló, antes de lanzar su picante comentario.

“A mí me parece que sos una mina bravísima. Me acuerdo cuando te veía con Redrado en Chile. ¡Qué terrible! Cómo te fuiste con Redrado a Chile”, agregó.

Pero la frase más fuerte llegó segundos después, cuando Moria fue directa: “Contame tus amores. ¡Sos una gata! Pero, por favor, Granata. Sos una granada explosiva. Esas historias tuyas me encantan, qué brava sos”.

QUÉ LE DIJO AMALIA GRANATA A MORIA CASÁN

Lejos de incomodarse, Amalia Granata reaccionó con una carcajada y respondió con total sinceridad sobre su forma de vivir las relaciones.

“Yo vivo la vida. Es una sola. Una sola vez pasamos por esta vida y la vivo intensamente”, aseguró Amalia.

Luego, Granata explicó cuál es su filosofía personal: “No me importa el resto. Me importa ser feliz. Me importa equivocarme y levantarme. No miro todo el tiempo al otro, a mí me importa transitar esta vida con felicidad y así la transito. Me equivoqué mil veces y he estado en el fondo mil veces, es parte de la vida”.

Finalmente, la diputada cerró con una reflexión: “Me puedo preocupar por un tema de enfermedad en un familiar o en uno, pero mientras haya salud hay que vivirla a full porque es una sola la vida”.