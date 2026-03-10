Luego de recibir el alta provisoria del centro al que acudió por voluntad propia, Luciano Castro reapareció públicamente y habló del difícil momento personal que atraviesa tras su separación de Griselda Siciliani y el fuerte impacto mediático que tuvo su infidelidad.

El actor dio una nota a A la Tarde y contó que estuvo muy deprimido, pero que ahora está enfocado en su recuperación para poder estar bien consigo mismo y también por sus hijos.

La fuerte frase de Moria Casán sobre Luciano Castro tras su externación (captura de eltrece)

QUÉ DIJO MORIA CASÁN DE LUCIANO CASTRO TRAS SU INTERNACIÓN

Al día siguiente de esa entrevista, Moria Casán se refirió al tema en su programa La Mañana con Moria y sorprendió con sus declaraciones sobre el presente del actor.

“Luciano Castro apareció el primer día acá cuando se mandó el moco del ‘hola, guapa’. Después vino la debacle en esa gente amada, pero, lamentablemente, la pareja se tomó una pausa y él se internó. Luciano me dijo: ‘Mantené el silencio’”, contó la conductora.

Además, reveló que mantiene contacto con el actor mientras atraviesa este proceso personal. “Yo sigo hablando con él, se está reparando. Me dijo: ‘A la primera persona que le voy a hablar cuando esté reparado, sanado, sos vos’, pero no lo quiero presionar”, explicó.

Sobre la reciente aparición pública de Castro, Moria agregó: “El hombre sale y el notero Oliver le hizo una nota y se prestó a hablar”.

Incluso adelantó que cuando el actor esté mejor podrían volver a comunicarse al aire. “Cuando él esté bien vamos a hacer una telefónica. Hablo con él por Instagram y WhatsApp. Está deprimido, sanando”, señaló.

Durante el programa, el periodista Gustavo Méndez recordó una frase que había dicho el propio actor: “Luciano dijo ‘perdí el amor de mi vida’”.

Fue entonces cuando La One lanzó una contundente reflexión sobre la situación del galán: “Se perdió él, porque para querer a los demás primero te tenés que querer vos. Los fantasmas no le permiten encontrarse con él, y no es fácil… Luciano está pasando un proceso”.