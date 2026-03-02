A 18 días de que se conociera su internación, Luciano Castro recibió el alta y continúa su recuperación bajo un nuevo esquema terapéutico.

El 12 de febrero, Pepe Ochoa había sorprendido al revelar que el actor se internó por voluntad propia, atravesado por la separación de Griselda Siciliani y la viralización de unos audios en los que imitaba el acento gallego en un intento de seducir a Sarah, la joven con la que engañó a la actriz en España.

En ese contexto, Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Castro habría decidido ingresar a una clínica para tratar ataques de ira y adicciones.

Le dieron el alta a Luciano Castro (captura de América TV)

Ahora fue Paula Varela quien llevó tranquilidad en Lape Club Social al confirmar que el actor recibió el alta. “Luciano Castro recibió el alta. Es una buena noticia. Tiene que ponerse a grabar una ficción de Sebastián Ortega”, comenzó diciendo la panelista de América TV.

Varela explicó que se trata de un alta transitoria con terapia ambulatoria. “Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad. La clínica queda acá. Es un alta transitoria con terapia ambulatoria. No es que soltó y ya está, ‘me curé y no voy más’. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica y le hacen un seguimiento”, detalló.

Con más información en su poder, la panelista de América continuó: “Si ellos ven que no está funcionando, o él vuelve a pedir ayuda, tiene que regresar a una internación permanente. El alta implica que hace la terapia ambulatoria. Se busca el alta definitiva”.

“También me dicen que él ya se encontró con los hijos”, cerró Paula Varela sobre la salud de Luciano Castro.