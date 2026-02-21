En medio de la internación de Luciano Castro en un centro terapéutico, todas las miradas se posaron sobre Griselda Siciliani, que en las últimas horas protagonizó una fuerte movida en las redes sociales a raíz de una story de Instagram.

La actriz, que quedó en el centro de la escena tras el escándalo por la infidelidad del actor y la posterior separación, llamó la atención con un posteo inesperado en sus redes sociales.

Este martes, Griselda compartió en sus historias un fragmento del sinfónico de Nicki Nicole, donde la cantante interpretó junto a Jorge Drexler la canción “Sea”. La letra elegida por la actriz no pasó desapercibida por la fuerte carga sentimental que transmitía.

Foto: instagram @griseldasiciliani

EL POSTEO QUE CONMOVIÓ: QUÉ DIJO GRISELDA SICILIANI DURANTE LA INTERNACIÓN DE LUCIANO CASTRO

“Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea”, dice la letra.

La actriz compartió solo esta estrofa, aunque la canción de Drexler tiene otras reflexiones similares como “Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad“.

Luciano Castro y Griselda Siciliani | Crédito: Instagram @griseldasiciliani

De esta manera, los seguidores de la actriz de Envidiosa interpretaron este gesto como un fuerte mensaje referente a la internación del que hasta hace solo unas semanas era su pareja oficial.

