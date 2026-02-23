Sabrina Rojas aprovechó su estadía en Mar del Plata para lucir un viejo y un nuevo tatuaje. La conductora compartió en Instagram su impactante diseño en la zona de la cadera y el muslo.

“Mi tattoo”, escribió Sabrina en la imagen con la que mostró, en todo su esplendor, el reciente trabajo del tatuador.

Sabrina Rojas mostró su nuevo e impactante tatuaje (Foto de Instagram @rojassasi)

¿Qué se tatuó Sabrina Rojas en la cadera?

El nuevo diseño está compuesto por varias flores de gran tamaño —tipo peonías o rosas abiertas— con hojas y detalles en negro, trabajados con sombras en escala de grises. El dibujo cubre buena parte del lateral de la cadera y se extiende hacia el muslo, generando un efecto envolvente.

El estilo combina líneas definidas con sombreado suave y pequeños detalles de puntillismo, lo que aporta profundidad y movimiento al conjunto.

Sabrina Rojas ya tenía otro impactante tattoo en la cadera

Amante de los tatuajes, en 2025 Rojas ya había dejado ver en Instagram un enorme diseño en la misma zona del cuerpo.

En aquella oportunidad, Sabrina se tatuó la cabeza de un león como figura central, realizado en estilo black & grey. El león luce una expresión serena, con ojos suaves y líneas delicadas en el hocico y los bigotes.

En lugar de una melena tradicional, el diseño integra una corona o tocado de flores que se mezcla con hojas y elementos ornamentales.

Hacia la parte inferior, el dibujo suma detalles decorativos, trazos curvos y pequeños puntos de puntillismo que aportan textura. La composición combina fuerza, por la figura del león, con un aire femenino y artístico.

