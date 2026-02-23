En medio de días sensibles y versiones cruzadas, Sabrina Rojas eligió el bajo perfil. La actriz y conductora regresó de sus vacaciones en Mar del Plata con sus hijos y tomó una determinación tajante tras la internación de Luciano Castro, quien permaneció tres semanas en una clínica de rehabilitación.

La información fue compartida por Ángel de Brito en sus redes sociales, donde detalló que Sabrina fue convocada por varios programas para hablar del tema, pero decidió rechazar todas las invitaciones.

“Sabrina se mantiene en silencio tras sus vacaciones en Mar del Plata con sus hijos. La actriz y conductora fue invitada a varios programas, pero decidió declinar propuestas para acompañar el proceso de sanación de su ex, Luciano Castro, padre de sus hijos”, detalló el conductor de LAM.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

“El actor estuvo internado tres semanas en una clínica de rehabilitación y se filtraron fotos de su entrenamiento”, agregó, en referencia a las imágenes que se difundieron del actor en el centro terapéutico.

“Mientras tanto, Sabrina sigue escuchando ofertas laborales, aunque todavía no definió su futuro televisivo”, cerró De Brito en su cuenta personal de X (antes Twitter).

SABRINA ROJAS CONTÓ CÓMO VIVIÓ EL ESCÁNDALO CON LUCIANO CASTRO CUANDO ESTABAN JUNTOS

Sabrina Rojas volvió a abrir su corazón y esta vez habló de lo que sintió cuando decidió salir públicamente a hablar del escándalo con Luciano Castro cuando estaban juntos. En vivo en Sálvese Quien Pueda, la conductora hizo una reflexión profunda sobre el cuidado, el desgaste emocional y el precio personal que pagó al exponerse.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, comenzó diciendo Sabrina sobre aquella época donde había quedado envuelta en un escándalo con el padre de sus hijos.

A pesar de eso, decidió mostrarse entera: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

Foto: Captura (América)

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, siguió.

Sabrina Rojas: “No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”.

Y cerró con una reflexión demoledora sobre el amor y las oportunidades perdidas: “Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay algo que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tanto”.