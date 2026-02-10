En medio de los escándalos mediáticos que vuelven a rodear a Luciano Castro, Sabrina Rojas tomó una decisión firme y protectora respecto a los hijos que tienen en común. La actriz habló sin filtros en un mano a mano con Yanina Latorre en Sálvese Quién Pueda y dejó en claro cuál es hoy su prioridad absoluta.

En el programa de América, la conductora se refirió con crudeza a la personalidad de su ex pareja y al desgaste que eso le generó durante la relación. “No sé qué sucede en su personalidad, Lu tiene una cosa muy autodestructiva y como compañera de él, es muy difícil estar con una persona autodestructiva porque tenés que sostener todo el tiempo para que pueda vivir con una mejor calidad de vida”, expresó.

Consultada por Yanina sobre si Luciano recurre a ella cuando atraviesa momentos complicados, especialmente en el contexto de los rumores que lo vinculan a Griselda Siciliani, Rojas fue clara: hoy el vínculo es distinto y los límites también. “No, tal vez en la instancia con Flor (Vigna) podía ser que sí, en esta no. Y yo también estoy en un momento en que pongo otros límites”, explicó.

Sabrina Rojas en SQP (Foto: captura de América).

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista tuvo que ver con cómo los escándalos afectan —o no— a los menores. Sabrina fue contundente: “Los chicos no se enteran, no tienen idea, no tienen redes, no saben del ‘hola guapa’, no saben ni que está separado”. De esta manera, dejó en claro que su decisión es mantenerlos completamente al margen del conflicto mediático.

SABRINA ROJAS REVELÓ SI LUCIANO CASTRO LE RECLAMA QUE HABLE DE ÉL EN PÚBLICO

Ante la pregunta sobre si Luciano Castro le reprocha sus dichos en televisión, Sabrina Rojas aclaró que eso no sucede, aunque sí intenta estar atenta cuando él atraviesa momentos difíciles: “No, no se atreve a reclamarme, pero sí cuando está así trato de decirle, che, necesitás ayuda con los chicos”.

En ese marco, la conductora reveló la decisión que tomó respecto a la crianza y el cuidado de sus hijos, de 12 y 11 años. “Sí, le puedo escribir un mensaje si sé que él está muy mal, cualquier cosa que necesites, que yo te ayude con los chicos, que los tenga yo”, contó, dejando en evidencia que, ante situaciones delicadas, prefiere asumir ella el control para protegerlos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.