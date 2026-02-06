En medio del escándalo por infidelidad que sacude a Luciano Castro, Sabrina Rojas eligió hablar a corazón abierto en Sálvese Quién Pueda y no se guardó nada. La actriz dejó frases contundentes sobre el vínculo con su ex, el dolor que atraviesa y lo que espera para el futuro.
Rojas fue directa al describir cómo ve la situación que atraviesa Griselda Siciliani y cómo lo vivió ella los años que estuvo al lado del actor: “Uno se pone del lado del que se manda cagadas una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”.
“Cuando vos no cuidás al gran amor de tu vida, y no lo hiciste ni antes, ni lo hacés ahora, y encima ahora esta posibilidad de reencontrarte con el gran amor de tu vida, hay una cosa que decís, o necesitás a alguien que te ayude, o sos mala persona, porque no te podés equivocar tantas veces”, lanzó filosísima.
Fue entonces cuando expresó qué espera de Luciano:“Yo lo dije mil veces, él va a buscar la manera en que nosotros lo querramos abrazar, y a mí me sucede a veces que me dan ganas de decirle, ay gordo, quedate quieto, ¿viste?“.
QUÉ DIJO SABRINA ROJAS DE GRISELDA SICILIANI Y LA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO
En el programa de América, Sabrina Rojas habló de Griselda Siciliani tras la infidelidad de Luciano Castro: “Yo creo que esto no le repercutió porque tengo entendido que es una mujer muy independiente, que labura mucho, pero no le debe haber causado gracia”.
“Y Griselda no se muestra rota, y no sabemos si ella estuvo rota. Nosotras no hacemos como Luciano, no nos mostramos rotos. Entonces te da pena el que está roto. Y vos decís, no, él nos rompió a nosotros”, reflexionó luego la conductora de SQP.
